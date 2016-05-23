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5 أسباب مرضية تعيق نومك ليلا

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5 أسباب مرضية تعيق نومك ليلا 5 أسباب مرضية تعيق نومك ليلا
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأسباب المرضية التى تؤثر على القدرة على النوم ليلا أو الشعور بعدم الارتياح، موضحا أن الأسباب الجسمانية قد تعيق القدرة على النوم، وتتضمن هذه الأسباب الآتى:

1- الألم:فهو واحدة من الأسباب العضوية التى تؤثر على النوم، مثل الصداع وآلام العضلات والمفاصل، فعند تعرضك لها بدلا من استخدام المسكنات من الأفضل اللجوء للطبيب لحل المشكلة المؤدية لذلك.
>2- مرحلة سن اليأس: أثبتت الأبحاث أن الوصول لسن اليأس وتوقف فترة الحيض عادة بين النساء اللاتى تتراوح أعمارهن مابين 45 حتى 51 عاما، فيقضين عدة ليال بلا نوم كل أسبوع.
>3- عدوى المسالك البولية: سبب حيوى يجعلك تشعر بالألم وتكرار التبول، مما يبقى الشخص مستيقظا طوال الليل.
>4- الربو: واحدة من أكثر الأسباب التى تجعل الشخص يعانى من مشكلة فى التنفس ويبقى مستيقظا طوال الليل، كما أن التنفس الغير طبيعى يؤثر على النوم ويشعره بالتعب طوال اليوم.
>5- مرض السكر: الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر قد لا يكون النوم لديهم بطريقة سليمة، ويكون ذلك نتيجة لتذبذب مستوى السكر فى الدم والتبول المتكرر، وللتخلص من مشاكل النوم يجب السيطرة على مستوى السكر فى الدم.


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