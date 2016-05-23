جنايات القاهرة تقضي بالسجن 15 عامًا لـ 6 متهمين في “أحداث عرب غنيم”

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني حكمها علي 20 متهمًا بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان ، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًا بـ ” أحداث عرب غنيم ”

وعاقبت المحكمة ٦متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، و١١آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى معاقبة متهمين “حدث” بالسجن المشدد 3 سنوات.

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها تنظيم مظاهرات دون إخطار السلطات المختصة، الذى يعد خرقًا لقانون التظاهر، وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.