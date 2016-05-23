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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الميادين استعدادا لموسم الصيف السياحى

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بالصور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الميادين استعدادا لموسم الصيف السياحى بالصور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير الميادين استعدادا لموسم الصيف السياحى
تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال التطوير بميادين مدينة مرسى مطروح، من أجل السيولة المرورية وإبراز المظهر الجمالى والحضارى اللائق بمحافظة مطروح استعدادا لموسم الصيف السياحى.

وجه المحافظ بضرورة تناسق ألوان الدهانات بشكل جمالى، بميدان شارع شكرى القوتلى وبالشوارع الرئيسية، خاصة شارع الجلاء وزيادة الإضاءة بمدخل مدينة مرسى مطروح حتى بوابة المدخل الشرقى للمدينة بالكيلو 21، مع تأكيد محافظ مطروح على ترحيبه بكل الأفكار والآراء التى من شأنها الارتقاء بمطروح وخدمة أهلها.

وشدد محافظ مطروح، على جمع الجهات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى الموعد المحدد لها، قبل نهاية شهر مايو الجارى، مع العمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة، استعدادا لاستقبال أكثر من 6 ملايين مصطاف، من المتوقع توافدهم على المحافظة خلال موسم الصيف، نظرا لما تتمتع به مطروح من الأمن والأمان مع توافر كل الخدمات والإمكانيات السياحية التى تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية.

على جانب آخر، أشاد المواطنون خلال لقائهم بالمحافظ خلال جولته بالشوارع، بجهوده من أجل الارتقاء بالمحافظة والاهتمام بموسم الصيف السياحى، باعتباره مصدر دخل أساسى لهم ولأسرهم.

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محافظ-مطروح-يتفقد-أعمال-التطوير-بميادين-المحافظة-(5)

محافظ-مطروح-يتفقد-أعمال-التطوير-بميادين-المحافظة-(6)

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