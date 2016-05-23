نائب دمياط: وزير النقل يوافق على وقف تنفيذ قرار السلامة البحرية لمدة 3 أشهر

قال النائب ضياء الدين داود نائب مركز ومدينة دمياط، إن وزير النقل قرر بعد لقائه معه داخل لجنة النقل بمجلس النواب وقف تنفيذ القرار 287 لسنة 2011 لمدة ثلاثة شهور، وتم إخطار اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية بهذا للتنفيذ.

كما قررت لجنة النقل بالمجلس تشكيل لجنة مشتركة مع قيادات وزارة النقل لزيارة الصيادين بدمياط لبحث الأزمة وسبل إلغاء هذا القرار، والموعد المقترح لزيارة اللجنة منتصف الأسبوع القادم بعد إخطار رئيس مجلس النواب بترتيبات الزيارة.

وكانت عشرات مراكب الصيد قد اصطفت صباح اليوم أمام مبنى التفتيش البحرى لإعلان احتجاجها على قرار التفتيش البحرى بإلزام المراكب بتوفير جهاز لاسلكى ورماص بحرى للإنقاذ وهو ما اعتبره اصحا المراكب بأنه قرارات تعسفية.

بالفيديو والصور.. اصطفاف مراكب الصيد بعزبة البرج أمام التفتيش البحرى.. اعرف السبب

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