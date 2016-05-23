وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعا لبحث خطة الصيانة بالمدارس

اجتمع الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، مع أحمد عبد الكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة خطة مديرية التربية والتعليم بدمياط للصيانة البسيطة للعام الدراسى.

وأشار التداوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه جار إتمام أعمال الصيانة لعدد 295 مدرسة،

>موضحًا أن الأهداف العامة لخطة الصيانة تتمثل فى تهيئة مدارس المحافظة لبدء العام الدراسى، ورفع كفاءة المبانى المدرسية، والحفاظ على استمرارية جودة القدرة المؤسسية متمثلة فى المبنى المدرسى ومكوناته.

وتتمثل أعمال الصيانة البسيطة المطلوبة للمدارس فى أعمال السباكة، أعمال الكهرباء، أعمال النجارة، أعمال الدهانات، تركيب الزجاج أو بديل، استكر، سبورات، والأعمال متمثلة فى بنود الصيانة البسيطة 107 وما أضيف إليها بحسب احتياجات كل مدرسة.

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