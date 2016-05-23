بالصور.. شاهد كيفية غسيل محطات مياه الشرب بالوادى الجديد من الحديد

رصدت عدسة اليوم السابع أهم عملية تنفذها إدارات المياه برئاسة القرى والمراكز التابعة لمحافظة الوادى الجديد، وهى غسيل محطات المياه من عناصر الحديد والمنجنيز، التى تسبب تلون المياه باللون الأحمر والبنى الداكن، بعد أن تترسب فى أحواض التنقية بالمحطات، وتتسبب فى تعكير المياه بالمعادن الثقيلة التى تتسبب فى الإصابة بالأمراض الخطيرة على المدى البعيد، حيث يتم تجهيز محطة المياه لغسلها من الرواسب والشوائب التى تتراكم بصورة كبيرة فى المحطة، مرورا بالفلاتر الخاصة بتنقية المياه، ويتم وقف تشغيل المحطة لحين الانتهاء من مرحلة الغسيل.

ويقول سيد أحمد إسماعيل رئيس قرية الموشية إنه قبل البدء فى عملية الغسيل، يتم الإعلان عن ذلك بمختلف الوسائل المتاحة، لإبلاغ أهالى القرية بوقف تشغيل المحطة لحين الانتهاء من مرحلة الغسيل، مؤكدا على أن أسباب تعكير المياه ترجع إلى أنه فى حالة انقطاع الكهرباء فجأة، تنعكس دورة الفلاتر من التطهير إلى الغسيل، فيتعكر الماء.

وأضاف إسماعيل أن تعكير المياه يحدث أيضا فى حالة تسريب من المحبس الرئيسى، وكلا الحالتين يكون التعكير كليا، أى فى كل الشبكة، وفى حالة وجود رواسب قديمة فى الشبكة تتأثر بقوة المحطة والمناطق المنخفضة و نهايات الخطوط، وهى غالبا ما تحدث فى الموشية، ونسعى فى خطة كبيرة لتركيب محابس وحنفيات حريق وحنفيات غسيل فى نهاية الخطوط، لإجراء عملية غسيل للشبكة لأول مرة فى قرى الموشية.



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