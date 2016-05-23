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10 إطلالات من عروض الأزياء تليق بمناسباتك الرمضانية

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الإثنين 23-05-2016 11:18

في كل مرة يحل فيها شهر رمضان المبارك نستعد له بإطلالات "ساترة" تناسب روحانية الشهر الفضيل، وقد قدَّمت دور الأزياء المعروفة بعض التصاميم التي تجمع بين الأناقة و"الستر" لتكون مناسبة لإطلالاتك في المناسبات الرمضانية.

وضمَّت التصاميم المعروضة طبعاتٍ وألواناً عصرية منعشة، ففي تصاميم أزياء ريم عكرا، حضرت الأناقة العربية بتطريزات ذهبية وحمراء لافتة لتكون مناسبة لإطلالتك في رمضان، أما تصاميم "Antonio Berardi" فقد جاءت بلون سماوي ناعم وتطريزات برَّاقة زادتها أناقة ورقياً.

وقد احتوت التصاميم المعروضة على تفاصيل ولمحات من الموضة العصرية، حيث ظهرت "الروح البوهيمية" في تصميم "غوتشي Gucci"، الجذَّاب ذي الألوان المنعشة، وشاهدنا الرداء الخلفي في تصميم "آندرو جن Andrew Gn"، الأنيق ذي التطريزات الملونة، وفستان "ديلبوزو Delpozo" السماوي المميز، بالإضافة إلى الأكتاف الظاهرة في فستان "أليس وأوليفيا Alice + Olivia" الرائع ذي التفاصيل الهندية الجذابة.

وما يميِّز هذا التصاميم في الصور أعلاه، هو أنها تجمع بين التصميم العصري الأنيق والإطلالة الرمضانية الساترة بشكل مميز يناسب السيدات في مختلف الأعمار.
شاهدي اختياراتنا لإطلالتك الرمضانية من عروض ربيع وصيف 2016 وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي