ساعات ماسيَّة تخطف الأنفاس من غراف

كل سيدة تعلم أن الألماس هو الصديق الأول لها، ويبدو أن دار غراف Graff للمجوهرات الماسية تعي ذلك تماماً، حيث تبهرنا بتصاميم ساحرة، ومجوهرات أخاذة في كل مرة، ولكن في هذا الموضوع أردنا أن نسلِّط الضوء على الساعات البراقة من غراف، لنعرض عليك أجملها على الإطلاق.

تنوَّعت تصاميم الساعات المعروضة من غراف بين التصاميم الأنثوية الناعمة والتصاميم الكلاسيكية، فمنها ما كان مستوحى من الفراشات والورد ليعطي إطلالتك لمسة أنثوية ناعمة، وأخرى جاءت بتصاميم كلاسيكية تجمع بين الفخامة والرقي، كما لفتتنا التصاميم الأكثر جرأة التي خرجت عن التكرار مثل الساعة التي أخذت شكل ثعبان يلتف حول المعصم بأناقة، أو التي أخذت شكل بجعة براقة.

من ناحية أخرى أُعجبنا بالتنوع الظاهر على ألوان الأحجار الكريمة المستخدمة في هذه الساعات، فمع أن الألماس كان الحجر الرئيسي في معظمها إلا أنه لم يكن الوحيد، حيث شاهدنا الزمرد الأخضر، والروبي الأحمر وغيرهما من الأحجار البراقة التي ارتصَّت لتزيِّن الساعات الأنيقة بأسلوب فخم ورائع يخطف الأنفاس.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل تصاميم الساعات من غراف شاهديها وشاركينا برأيك.