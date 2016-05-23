هذا ما ارتدته النجمات في حفل Billboard الموسيقي

حضرت عديد من نجمات الموسيقى والتلفاز حفل Billboard Music Awards في مدينة لوس أنجلوس ليلة البارحة، حيث ظهرن بإطلالات عصرية جذابة، وتنسيقات نهارية أنيقة.

اختارت المغنية ديمي لوفاتو Demi Lovato بدلة أنيقة من التويد، حملت توقيع الدار الفرنسية "شانيل Chanel" ونسَّقتها مع مكياج سموكي جريء، وقفازات عصرية لتحصل على إطلالة مستوحاة من نجوم الروك، أما أريانا غراندي Ariana Grande فقد اختارت تصميماً أنثوياً ناعماً من "فرساتشي Versace"، وظهرت ميغان تيرنير بفستان فضي براق، واختارت النجمة ريانا Rihanna فستاناً قصيراً بأكمام منفوخة من "تيري موغلير "Thierry Mugler مع حذاء رائع من "مانولو بلانيك Manolo Blahnik".

من جهة أخرى، تألقت نجمات التلفاز بإطلالات أنثوية رائعة، فاختارت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra فستاناً سماوياً ناعماً من "فرساتشي Versace"، واختارت كل من جيسيكا ألبا Jessica Alba، ولوسي هال Lucy Hale، إطلالة بسيطة من الدانتيل الناعم، وقامتا بتنسيقه بصورة مختلفة.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من حفل Billboard لهذا العام وشاركينا برأيك.