30 إطلالة من بين الأجمل في مهرجان كان

شهدنا خلال الأيام الماضية تألق النجمات في مهرجان كان السينمائي، الذي حضرته نجمات من كل أنحاء العالم تألقن بإطلالات أنيقة ومجوهرات تخطف الأنفاس، وقد جمعنا لك 30 إطلالة من نخبة الإطلالات في مهرجان هذا العام لنستعرضها سوياً.

حضرت مهرجان كان هذا العام عديد من نجمات السينما والتلفاز وكن متألقات بإطلالات ساحرة وأنيقة، فقد أدهشتنا الممثلة بلايك ليفلي Blake Lively بإطلالاتها الساحرة بتوقيع "فرساتشي Versace" فعلى الرغم من حملها إلا أن بلايك كانت نجمة المهرجان هذا العام بإطلالات فخمة وساحرة، وتنافسها على هذا اللقب الممثلة التايوانية أرايا أ هارجيت Araya A. Hargate التي اختارت تصميماً لـ "زهير مراد" في إحدى إطلالاتها فبدت كالأميرة على السجادة الحمراء.

وشهد مهرجان هذا العام حضور عديد من عارضات الأزياء المتألقات، اللواتي نجحن في خطف الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالات عصرية رائعة، منهن كيندل جينر Kendall Jenner بتصميم أسود أنيق من "فرساتشي "Versace وجوردان دان Jourdan Dunn بإطلالتها الملكية من "رالف آند روسو Ralph & Russo"، بالإضافة إلى بيلا حديد Bella Hadid التي أبدعت في أول ظهور لها في مهرجان كان السينمائي.

من جهة أخرى شاهدنا حضوراً عالمياً متألقاً في مهرجان هذا العام، فمن العرب ظهرت الإعلامية علا فارس بفستان أنيق من جورج حبيقة، وتألقت نجمتا بوليوود أشوريا راي Aishwarya Rai وسونام كابور Sonam Kapoor بإطلالات أخاذة، وأدهشتنا الممثلة الصينية لي بينغ بينغ Li Bingbing بإطلالة كلاسيكية ساحرة.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في مهرجان كان السينمائي، واستعدي للتصويت للأجمل من بينهن غداً.