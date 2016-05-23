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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب الركامية شرقا ظهرا مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية /20 - 35  كم/ساعة فوق البحر تصل 45 كم / ساعة خلال النهار.

البحر .. خفيف الى متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع وخمس أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و22 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و52 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة ودقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    39       24              85       25 .
> دبي                        39      25              90       30 .
> الشارقة                   37      22              90       30.
> عجمان                    38      24              85       30.
> أم القيوين                37       22             85        25 .
> رأس الخيمة             37       21             80        20 .
> الفجيرة                   34       28             70       15.
> العين                     39       24              85       15 .
> ليوا                       40      25               80       25 .
> الرويس                  36      25               75       40 .
> السلع                    35       26               75       40.
> دلما                      34      28               70       45 .
> طنب الصغرى          33      27               85       50 .
> طنب الكبرى            33      27               85       50 .
> أبوموسى               34       28               80       45.

 

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