رشح اتحاد الكرة ثلاثة ملاعب لاستضافة مباراة منتخب الشباب أمام رواندا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا تحت 20 عاما.

وكان منتخب مصر فاز ذهابا على رواندا بهدف طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، ويقام لقاء العودة يوم 10 يونيو.

وقال معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب إنه جار المفاضلة بين ملعب السلام والدفاع الجوي، واستاد القاهرة.

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "نبدأ معسكرنا للقاء العودة يوم الخميس المقبل مع السماح للاعبي الأندية بخوض مباريات الدوري".

وأكد أنه راض عن مستوى اللاعبين في مباراة رواندا، مضيفا أن المنتخب أهدر فرص محققة، كانت كفيلة بمضاعفة الفوز.

وأتم "كنت أتمنى تحقيق فوز عريض ليكون رسالة تحذير للمنافس القادم، لأننا سنلاقي أنجولا التي اقتربت بقوة من التأهل لفوزها على الجابون 0/3".