تقرير #في_إفريقيا – منافسو الأهلي والزمالك.. ' مقاتلو أبا ' يعودون بعد غياب

في بداية الألفية كان الذهاب إلى ملعب إنيمبا أمرا مرعبا لأي فريق إفريقي، أحد الفرق صانعة التاريخ الحديث في القارة سيعود لدور المجموعات الإفريقي في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

سيدخل إنيمبا قرعة دور الثمانية التي ستقام غدا الثلاثاء في التصنيف الرابع وقد يشارك الأهلي أو الزمالك أو كليهما مجموعة واحدة. (تعرف على التصنيفات من هنا).

حكاية فيل الشعب

تم تأسيس إنيمبا عام 1976 كنادي مملوك لولاية إيمو في جنوب شرق نيجيريا، ولكن النادي لم يسطع نجمه حتى العام 1990 مع إطلاق دوري المحترفين في الدولة الأكبر في القارة.

ومع تقسيم ولاية إيمو ووقوع نادي إنيمبا في حدود ولاية أبا في أغسطس 1991، بدأت قصة "مقاتلو أبا"، أو "فيل الشعب".

الفيل هو شعار ولاية أبا، وهنا تم تسمية نادي إنيمبا بفيل الشعب.

نقل ملكية النادي كان أمرا رائعا لإنيمبا، حيث تم انتخاب أورجي أوزور كالو حاكما للولاية في أول انتخابات ديمقراطية في نيجيريا، ليقوم بتوفير ميزانية هائلة لصالح النادي في عام 1999.

بعدها بعامين، فاز إنيمبا بأول لقب دوري نيجيري متخطيا العمالقة المعتادين شوتنج ستارز وإينوجو رينجرز، كما فاز بالسوبر النيجيري بالتغلب على دولفينز.

في المجمل، فاز إنيمبا بالدوري النيجيري 7 مرات أخرها في 2015 الذي جعله ملكا متوجا للكرة النيجيرية بعدما تخطى رينجرز صاحب الـ6 ألقاب.

موسم كارثي

حامل لقب الدوري النيجيري يحتل حاليا المركز الحادي عشر في الدوري بعد تأجيل 4 مباريات للفريق مع وصول البطولة للجولة الـ18.

إنيمبا لعب فاز في 7 مباريات وتعادل 3 وخسر 4 في الدوري الذي يحتل صدارته إينوجو رينجرز، ولكنه يعول على العودة في إفريقيا لإنقاذ موسمه.

إنيمبا خارج الديار

بروز اسم إنيمبا عالميا لم يأتي مع حصوله على دوري أبطال إفريقيا، إنما كان في أغسطس 2001 عندما سافر الفريق لإيطاليا من أجل مقابلة إنتر ميلان في مباراة خيرية على ملعب سان سيرو، وشهدت تلك المباراة عودة الظاهرة رونالدو من إصابة طويلة وفاز إنتر 7-0 بفضل 4 أهداف من كريستيان فييري.

مشاركة إنيمبا القارية الأولى جائت في نسخة 2002 من دوري الأبطال، حيث لم يكن يملك ملعب الفريق في أبا مجهزا لاستضافة لقاءات دوري الأبطال، فاضطر للعب في ولاية كروس ريفر وخرج على يد أسيك ميموزا في دور الـ16 من البطولة.

الهزيمة غيرت كثيرا من مستقبل إنيمبا، حيث قام بتجديد ملعبه وأصبح ملعبا دوليا، وشارك في دوري الأبطال عام 2003 والتي توج بها على حساب الإسماعيلي بالفوز 2-0 في ملعبه والخسارة 1-0 فقط على استاد الإسماعيلية، وهو الجيل الذي شهد أسماء ذهبية مثل فينسنت إينياما وأوبينا نوانيري.

وكرر إنيمبا فوزه بدوري الأبطال عام 2004، بالفوز بركلات الترجيح على النجم الساحلي التونسي.

في الموسمين التاليين، خرج إنيمبا من دور المجموعات، قبل الخروج في نصف النهائي في 2008 و2011، ومن دور الـ32 في 2014.

إذا إنيمبا المتوج بدوري الأبطال مرتين يعود لدور المجموعات لأول مرة منذ 2011.

مشوار إنيمبا في النسخة الحالية

إنيمبا دخل البطولة من دور الـ64 حيث تغلب فيه على فايبرز الأوغندي 2-1 في مجموع اللقائين، قبل الفوز على فيتالو البوروندي 6-3 في دور الـ32، وتحقيق المفاجأة بإقصاء النجم الساحلي بسيناريو مثير في دور الـ16.

إنيمبا قد فاز ذهابا 3-0، وخسر إيابا في تونس بنفس النتيجة، ولكنه مر بركلات الترجيح.

إنيمبا ضد المصريين

واجه إنيمبا الفرق المصرية 10 مرات في دوري أبطال إفريقيا، بواقع 4 مباريات ضد الإسماعيلي ومثلهم ضد الأهلي و2 ضد سموحة.

وفاز إنيمبا 3 مرات، وخسر 6 مرات وتعادل مرة واحدة.

أولى المواجهات كانت في مجموعات دوري الأبطال 2003، حيث خسر من الإسماعيلي 6-1 ثم تغلب عليه في أبا 4-2، قبل أن يتقابلا في نهائي نفس البطولة مرتين فاز إنيمبا ذهابا 2-0 وخسر إيابا 1-0.

أمام الأهلي، حقق الأحمر فوزا نادرا في ملعب أبا 1-0 في دور المجموعات 2005، ثم فاز إيابا 2-1، قبل أن يقصي الأهلي مقاتلي أبا من نصف نهائي 2008 بالتعادل 0-0 في نيجيريا والفوز 1-0 في القاهرة.

النسخة الماضية من دوري الأبطال شهدت مباراتين بين سموحة وإنيمبا، حيث فاز إنيمبا في ذهاب دور الـ32 1-0 قبل أن يخسر في الإسكندرية 2-0.

المدرب واللاعب الأهم

مدرب الفريق حاليا هو بول أيوجبون الذي تولى مسؤولية الفريق في يناير الماضي خلفا للمدرب الذي قاد الفريق للحصول على الدوري الأخير كاديري إيكانا قادما من فريق واري وولفز.

أما اللاعب الأهم، فهو هداف دوري الأبطال مفون أودوه صاحب الـ6 أهداف.