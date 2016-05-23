بالصور.. تكريم مدرسة الفيروز بشرم الشيخ لفوزها بدرع بمسابقة المدينة المرورية

احتفلت إدارة شرم الشيخ التعليمية بفوز مدرسة الفيروز للغات بحى النور بدرع الشرطة فى مسابقة المدينة المرورية التى تنظمها مرحلة رياض الأطفال بوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث حصل أطفال رياض الأطفال بمدرسة الفيروز التجربيية للغات على المركز الأول على مستوى جنوب سيناء ومثلت المحافظة وتم تكريمها بوزارة الداخلية.

وقد تم تكريم المدرسة الفائزة بدرع الشرطة بالإضافة لتوزيع هدايا قدمتها وزارة الداخلية للأطفال الفائزين، والتى كانت عبارة عن ألعاب أطفال وآلات موسيقية وشهادات تقدير، وتسلما جائزة المدرسة مجدى بدر مدير المدرسة وعبير الألفى مديرة المدرسة السابقة. وذلك فى مقر إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وقدم الهدايا وشهادات التقدير محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم نائبا عن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وبحضور ثروت عبد العزيز أبوزيد مدير إدارة شرم الشيخ ومها عبد السلام وكيلة الإدارة وأيمن غانم مدير إدارة رياض الأطفال بالمديرية وجيهان على احمد موجه رياض الاطفال بإدارة شرم الشيخ، وسط حضور كبير من اولياء الامور

ومن جانبه اكد محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم ان فوز مدرسة الفيروز التجريبية للغات بجائزة المدينة المرورية لنجاحها فى تنمية وعى الاطفال بقواعد المرور واحترام القانون وحرصهم على تغير السلوكيات الخاطئة حتى لدى الآخرين مما قد يؤدى لأن يكونوا مواطنين صالحين عندما يكبروا ويرفضوا الخطأ وتجاوز القانون.

وأضاف ثروت عبد العزيز مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، أن مدرسة الفيروز التجربيية بذلت جهدا كبيرا لتبسيط قواعد المرور لمرحلة رياض الأطفال مما ساعدهم فى الفوز بمسابقة المدينة المرورية.

وأشادت مها عبد السلام وكيلة إدارة شرم الشيخ التعليمية بتعاون أولياء الامور بمدارس شرم الشيخ مما يؤدى لتميز مدارسها فى الناحية التعليمية والأنشطة التعليمية وانعكاس تعاونهم على تقدم العملية التعليمية.

وأوضحت جيهان على أحمد موجه رياض الأطفال بإدارة شرم الشيخ التعليمية، أن مسابقة المدينة المرورية سوف تغرس فى الأطفال منذ الصغر احترام القانون وقواعد المرورية فى الشارع المصرى وسوف تظل عالقة فى سلوكهم حتى يكبروا.

وأعلنت موجه رياض الأطفال عن اسماء فريق المدينة المرورية الفائز بدرع الشرطة، وهم: عمر محمود كامل عبد الصادق وحنين هانى يحيى وأحمد وليد فتحى وعمر محمد أحمد وسما عطية كمال.

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