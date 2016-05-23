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رسمياً.. المستشار محمد مسعود رئيساً لمجلس الدولة بنسبة 97%

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رسمياً.. المستشار محمد مسعود رئيساً لمجلس الدولة بنسبة 97% رسمياً.. المستشار محمد مسعود رئيساً لمجلس الدولة بنسبة 97%
حصل المستشار محمد عبد الحميد مسعود على 504 أصوات من أصل 518 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، بنسبة 97 % ، ليتأكد اختياره رئيساً لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال ندا، رئيس المجلس الذى يبلغ السن القانونية فى 30 يونيو المقبل.

وترددت أنباء عن أن هناك حالة من الجدل حول ترقية 3 من قضاة من أجل على رأسهم المستشار ماجد شبيطة.

انتهاء الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة لاختيار رئيس للمجلس وبدء الفرز
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