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الطماطم أفضل وصفة طبيعية لكبار السن لمقاومة سرطان وتضخم البروستاتا

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الطماطم أفضل وصفة طبيعية لكبار السن لمقاومة سرطان وتضخم البروستاتا الطماطم أفضل وصفة طبيعية لكبار السن لمقاومة سرطان وتضخم البروستاتا
أوصى تقرير بريطانى نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية الرجال كبار السن بالإكثار من تناول الطماطم لتعزيز صحة جهازهم البولى والحد من خطر الإصابة بأمراض البروستاتا.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ترومسو النرويجية أن الطماطم تحتوى على صبغ الليكوبين "lycopene"، الذى يعطى الطماطم لونها الأحمر المميز، وهو من أقوى مضادات الأكسدة المعروفة، وأثبتت النتائج أنه يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض البروستاتا.

وأوضحت الدراسة أن مادة الليكوبين الموجودة فى الطماطم تساهم فى الحد من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، وهو ما يعد أمراً مثيرا للغاية، وخاصة أن هذه المادة تثبت أيضا من قبل أنها تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ولفت الباحثون فى الوقت نفسه أن الليكوبين لا يتم امتصاصه من الأمعاء الجسم بسهولة، لذا فإن تحضيره فى صورة كبسولات سوف يرفع من تركيزاته ويساهم فى زيادة النسبة التى تصل للدم بما يحد من تلك المشكلة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Oncology and Cancer Case" خلال شهر مايو الجارى.

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