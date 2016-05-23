"مؤسسة دبي للمرأة" تخرّج الدفعة الأولى من "برنامج المرأة في مجالس الإدارة"

احتفلت مؤسسة دبي للمرأة، اليوم، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة " الذي أطلقته المؤسسة بناءً على توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ونظمته المؤسسة بالتعاون مع معهد "حوكمة" لحوكمة الشركات تأكيداً لرسالتها في دعم وتمكين المرأة ضمن المسارات المهنية المختلفة، وتأكيد فرصها للمشاركة البنّاءة في عملية التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة، عقدت مؤسسة دبي للمرأة جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية في مجالس الإدارة – حضور وتأثير"، في فندق أرماني، برج خليفة، دبي، والذي جرت فيه مراسم تخريج المنتسبات للبرنامج، بحضور منى غانم المري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، حمد بو عميم رئيس مجلس إدارة معهد "حوكمة" لحوكمة الشركات، وأحمد بن مسحار، الأمين العام لـلجنة العليا للتشريعات في دبي، وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وهدفت الجلسة الحوارية إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة، حيث وضعت على طاولة النقاش العقبات التي قد تعترض طريقها لتولي مناصب تنفيذية وإدارية، كما ناقشت أهمية المبادرات الداعمة للمرأة، ووسائل تعزيز تطبيق أطر الحوكمة في مختلف القطاعات، وتطرقت إلى مواصفات مجلس الإدارة الفاعل بالإضافة إلى الفرص المتاحة للمرأة في دولة الإمارات، والمبادرات التي تدعمها وتمكنها وتعزز مشاركتها في قطاع الأعمال على مستوى اتخاذ القرار، كما استعرضت الجلسة مسيرة عدد من القيادات النسائية الإماراتية اللاتي أثبتن قدرة واضحة على تولي المسؤولية في المواقع القيادية وضمن مختلف القطاعات.

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> شراكة في البناء



> وخلال اللقاء، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة عن شكرها لمعهد "حوكمة" لحوكمة الشركات وقالت إن هذه المناسبة فرصة لإلقاء مزيد من الضوء على مشاركة المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال بصورة عامة، وفي مجالس الإدارة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لرفع مستوى هذه المشاركة، وما قد يواجه هذا الهدف من معوقات وبالتالي سبل التغلب عليها.

وأضافت منى المرّي: "أطلقنا هذا البرنامج مع شركائنا في معهد حوكمة لحوكمة الشركات بإشراف ومتابعة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تأكيد التوازن بين دوري المرأة والرجل في ترسيخ أسس رفعة وتقدم دولة الإمارات، ونحتفل اليوم بتخرج أولى دفعاته."

وأكدت المرّي على دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة التي رأت فيها الكفاءة التي تؤهلها لشغل نحو 27.5% من الحقائب الوزارية بالدولة، قائلة: "هذا الدعم المهم يشجعنا على بذل مزيدٍ من الجهد نحو حضور أكبر للمرأة في مجالس الإدارة، واستكمال ما بدأناه في هذا الشأن، حيث يعتبر الإنجاز الذي نحن بصدده اليوم مُكمِّلاً لمبادرة "المرأة في مجالس الإدارة"، التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد في عام 2010، وكان لها أثر ايجابي في تبنّي مجلس الوزراء قراراً بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.

ريادة إماراتية



> من جانبه، أكد المهندس حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة لحوكمة الشركات أن البرنامج يسهم في تحقيق المزيد من الوعي بأهمية تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وأضاف: "أن نرى هذا الجهد يتحول لواقع ملموس فإن هذا دليل على ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة وترسيخ لمبدأ تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية."

وأشار بوعميم لتفوق المرأة في جميع مجالات العمل، مضيفاً: "جميع خريجات "برنامج المرأة في مجالس الإدارة" نساء متميزات يشغلن مناصب متميزة ومؤثرة في المؤسسات اللائي ينتمين إليها، وسنرى انعكاس تواجد نساء بكفاءتهن على مجالس إدارة الشركات والمؤسسات"، مشيراً إلى أن التنوع في عضوية مجالس الإدارة يؤثر في أداء المجالس إيجابياً وبالتالي أداء الشركات بشكل عام.

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> أهداف استراتيجية



> يُعدُّ برنامج "المرأة في مجالس الإدارة" ثمرة لمبادرة المرأة في مجالس الإدارة التي أطلقت بناءً على توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بهدف تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة في شتى مجالات التنمية.

وقد أصبحت المبادرة واقعاً ملموساً بفضل جهود سموها حتى وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة القطاع الحكومي إلى 30%، كما يستهدف البرنامج القيادات النسائية من المواطنات أو المقيمات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون من ثلاثة مراحل رئيسية تتمثل في برنامج إعداد أعضاء مجالس الإدارة، ورحلة تعليمية للقاء قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة عالمياً، ومشروع تطبيقي للحوكمة على المؤسسة.

وتشمل قائمة خريجات "برنامج المرأة في مجالس الإدارة" كلا من: مريم السويدي، مدير أول الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فهيمة البستكي، نائب الرئيس التنفيذي- رئيس قسم تطوير الأعمال بسوق دبي المالي ، حنان أحمد، أمين سر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، هند التميمي، مدير الشؤون القانونية بمجموعة تيكوم ، هدى بوحميد، نائب رئيس أول للتسويق والإعلام بدبي القابضة، إيجات كناني، مديرة مجموعة "ديوكس" المنطقة الحرة -الإمارات العربية المتحدة، منال الجسمي، رئيس قسم تأمين الحوكمة -الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بدبي، ميريال بابتي، الرئيس التنفيذي للتطوير- إدامة، ممتلكات، نهال بدري، مدير الاستراتيجية والحوكمة بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ريجينا دوميت.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً في ديسمبر 2012 يقضي بإلزام تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، كما أصدرت وزارة الاقتصاد في مايو 2015 قراراً يُلزم الشركات بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة وتضمّن القرار ضرورة مراعاة الشركات أن يكون من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد على الأقل من العنصر النسائي، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن الأسباب حال عدم ترشح أي عنصر نسائي، كما تلتزم بالإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة.