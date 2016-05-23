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الجامعة العرببة تنظم مائدة مستديرة على هامش الاحتفال بيوم الإعلام العربى

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الجامعة العرببة تنظم مائدة مستديرة على هامش الاحتفال بيوم الإعلام العربى الجامعة العرببة تنظم مائدة مستديرة على هامش الاحتفال بيوم الإعلام العربى
فى إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الذى تعقد دورته الأولى بالتزامن مع اجتماعات الدورة (47) لمجلس وزراء الإعلام العرب، تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعى ) مائدة مستديرة غدا الثلاثاء فى مقر الأمانة العامة تحت عنوان "رؤية مستقبلية للإعلام العربى: التحديات والفرص".

تهدف المائدة إلى استعراض المشهد الإعلامى الراهن الذى يتعرض لاشكاليات وتحديات عديدة مهنية، معلوماتية ،تكنولوجية وثقافية، اقتصادية وسياسية. ومناقشة السبل والفرص الممكنة لتطوير المنظومة الإعلامية فى مختلف النواحى من بينها البنية التشريعة والممارسة الإعلامية.

ويشارك فى المائدة المستديرة نخبة من أبرز الإعلاميين ورؤساء التحرير والأكاديميين المتخصصين فى العالم العربى.

حيث تفتتح الجلسة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة، وبحضور كل من صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجمهورية العربية ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ومن المتوقع أن يخرج المشاركون بتوصيات تساهم فى تطوير المنظومة الإعلامية ، يتم رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب فى اجتماعهم المنعقد يوم 25 مايو فى الدورة العادية (47) لمجلس وزراء الإعلام العرب.


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