أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير دفاع العراق يصل منطقة العمليات العسكرية ضد "داعش" بالأنبار

Google+ Print
وزير دفاع العراق يصل منطقة العمليات العسكرية ضد "داعش" بالأنبار وزير دفاع العراق يصل منطقة العمليات العسكرية ضد "داعش" بالأنبار
وصل وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى ورئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمى إلى المحور الشمالى لعمليات "تحرير الفلوجة" بالأنبار، يرافقهما قائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمرى وكبار الضباط وقادة الجيش العراقي، للإشراف على العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى.

واعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى أن خطة تحرير الفلوجة تحقق نجاحات فاقت المتوقع بحسب الخطة الموضوعة، وأن داعش ينهار فى الفلوجة بشكل كبير.. لافتا إلى أن خطة تحرير الفلوجة وضعت قبل شهرين وتسببت المشكلات السياسية والأمنية لاسيما فى بغداد أخرت انطلاق عملية تحرير الفلوجة.

وقال العبادي، فى كلمة خلال اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية بمقر عمليات تحرير الفلوجة اليوم/الاثنين/، ان القوات العراقية المشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى والعشائرى وشرطة الأنبار والفلوجة وقوات الرد السريع تتحرك منذ فجر اليوم بشجاعة واقدام وداعش ينهزم أمامها.

وأضاف: أن المهم بالنسبة لنا الحفاظ على ارواح المدنيين وتقليل الخسائر، مشيرا إلى ان داعش انتهك حياة المدنيين واحتل الفلوجة قبل ستة أشهر من اجتياح الموصل فى يونيو 2014م، لافتا إلى أن القوات تعمل على توفير ممرات آمنة ومخارج للمدنيين لأن أولويتنا انقاذ حياة العراقيين من قبضة داعش.

ومن جانبه، أكد قائد عمليات "تحرير الفلوجة" الفريق عبد الوهاب الساعدى وصول القوات العراقية إلى منطقة جسر "السجر" شمالى الفلوجة، بعد أن حررت طريق بطول عشرة كيلومترات بين الجسر وناحية الكرمة شقرى الفلوجة.

وقال الساعدى إن القوات ان عمليات التقدم نحو مركز مدينة الفلوجة مستمرة، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الارهاب دخلت منطقة "النعيمية" جنوب الفلوجة وتتمركز فيها حاليا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365