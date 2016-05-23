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أخبار اليمن..اليمن تحتجز 7 سفن صيد إيرانية دخلت المياه الإقليمية

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أخبار اليمن..اليمن تحتجز 7 سفن صيد إيرانية دخلت المياه الإقليمية أخبار اليمن..اليمن تحتجز 7 سفن صيد إيرانية دخلت المياه الإقليمية
أعلن وزير الثروة السمكية اليمنى فهد سالم كفاين أن القوات البحرية اليمنية احتجزت 7 سفن صيد إيرانية دخلت المياه الإقليمية لجزيرة سقطرى للصيد بدون أذن.

وقال كفاين - فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) اليوم - إن السفن السبع توغلت في المياه الإقليمية اليمنية أمس الأول، منتهكة بذلك القوانين وتقوم بالصيد بصورة غير قانونية وتم ضبطها واحتجازها ويتم الآن التحقيق مع قباطنة السفن.

وأوضح أن هذه هى المرة الثالثة التى تقوم فيها السفن الإيرانية بدخول المياه الإقليمية اليمنية والصيد بصورة غير مشروعة خلال سنة واحدة.

وأضاف أن وزارة الثروة السمكية اليمنية كانت قد حذرت - في وقت سابق - من استغلال الوضع الذي يعيشه البلاد في الاعتداء على الثروة والسمكية، وأكدت أنها ستقاضى كل من تمتد يده دون حق إلى الثروة السمكية اليمنية دولا كانت أو هيئات أو أفرادا.

وأكد كفاين أن القانون سيطبق على هذه السفن وعلى غيرها ممن يستغلون هذ الوضع لنهب ثروات اليمن السمكية.

ووجه الوزير - وهو من أهالى سقطرى - الشكر للسلطة المحلية فى أرخبيل سقطرى والقوات العسكرية والبحرية اليمنية على قيامهم بواجبهم، وقال إن الوزارة ستعمل مع هذه الجهات والجهات المختصة على متابعة الموضوع وضمان الإجراءات المناسبة والرادعة لحماية المياه اليمنية.
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