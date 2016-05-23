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استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلى أثناء طعن مجند فى الضفة الغربية

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استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلى أثناء طعن مجند فى الضفة الغربية استشهاد فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلى أثناء طعن مجند فى الضفة الغربية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين استشهاد فلسطينية برصاص جنود من حرس الحدود أثناء محاولتها طعن أحد مجنديهم على حاجز عسكرى شمال غرب القدس فى الضفة الغربية.

وقالت الشرطة أن فلسطينية حاولت طعن أحد المجندين على حاجز قرية بدو شمال غرب القدس بسكين حيث "تقدمت نحو قوات حرس الحدود العاملين هناك متجاهلة تحذيراتهم بإطلاق النار بالهواء" مضيفة "تم اطلاق النار عليها بدقة من قبل قواتنا واعلن عن مصرعها، وذلك دون تسجيل اصابات بصفوف قواتنا".
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