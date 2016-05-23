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ليبيا تعطى الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبى لتدريب خفر السواحل

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ليبيا تعطى الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبى لتدريب خفر السواحل ليبيا تعطى الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبى لتدريب خفر السواحل
أعطت ليبيا الإذن للاتحاد الأوروبى لبدء تدريب قوات خفر السواحل، فى وقت تزداد فيها أعداد المهاجرين الذين يغادرون البلاد فى طريقهم إلى إيطاليا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى إن خطة التدريب "خطوة بالغة الأهمية للسيطرة على المياه الإقليمية الليبية بالتعاون مع شركائنا الليبيين، والحد من تدفق المهاجرين."

جاءت تصريحات موجرينى خلال وصولها إلى بروكسل للمشاركة فى محادثات وزراء خارجية الاتحاد بشأن التحرك قدما فى مجال التدريب، وعدد من القضايا الأخرى بينها الحرب ضد تنظيم داعش.

ويدير الاتحاد الأوروبى عملية بحرية فى البحر الأبيض المتوسط، وينتظر موافقة الليبية للقيام بعمليات داخل المياه الإقليمية لمواجهة مهربى المهاجرين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند: "خفر السواحل الليبى سيكون ركيزة الأمن فى المياه الإقليمية الليبية."

وأضاف هاموند: "ما يهم هنا الآن هو أن الحكومة الليبية طلبت منا تقديم العون. جاهزية خفر السواحل ستسهم فى الحد من تهريب السلاح على طول الحدود، وستحد فى الوقت ذاته من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا."

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مصر 365

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