أخبار سوريا..الاتحاد الأوروبى يؤكد ضرورة استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا

أكدت مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى الاثنين، ضرورة العمل من أجل ضمان استئناف مفاوضات جنيف حول سوريا وتأمين النجاح لها.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن موجيرينى قولها- فى تصريحات عقب لقائها برئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض أنس العبدة والوفد المرافق له-: "من المهم ملاحظة أن الوفد يمثل عددًا كبيرًا من مكونات الشعب السورى".

وأضافت أن المحادثات تمحورت حول التحضير لجولة جديدة من مفاوضات جنيف، وبحث آليات الشروع بمرحلة انتقالية فى دمشق، بالإضافة إلى تصميمنا على الاستمرار فى المساعدة على المسار الإنسانى للأزمة السورية.

وشددت موجيرينى على أن محادثاتها مع الوفد السورى المعارض تطرقت أيضاً إلى آليات محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى وتحسين حياة السوريين، وتأمين النجاح لعملية جنيف.

ويأتى لقاء موجيرينى بالوفد السورى المعارض؛ انطلاقًا من التزام الاتحاد الأوروبى بدعم عمل المبعوث الدولى لسوريا ستافان دى ميستورا فى إقناع أطراف المعارضة بالمشاركة فى الجولة القادمة من محادثات جنيف، التى من المفترض أن تجمع الأطراف السورية المختلفة، من حكومة ومعارضة، لبحث أفق الحل السياسى.

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