نبيل عيسي يكشف أسباب إعتذاره عن «رأس الغول» و«الطبال»

كتب: هاني صابر

> إعتذر الفنان المتألق نبيل عيسى، عن المشاركة فى مسلسلى «رأس الغول»، و«الطبال»، المقرر عرضهما في رمضان المقبل، وذلك لعدم إتفاقه مع جهتى الإنتاج، مكتفيًا بالتواجد فى موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «سبع أرواح» فقط .

> وأكد عيسى في تصريح خاص لـ«ONA»، أن سبب اعتذاره عن المشاركة فى «رأس الغول»، لعدم الاتفاق على المقابل المادى مع الجهة المنتجة للعمل، لافتًا إلى أن صغر مساحة الدور كان سببًا في إعتذاره عن «الطبال».

«رأس الغول» بطولة محمود عبد العزيز وميرفت أمين ، وفاروق الفيشاوي ولقاء الخميسي ومحمد شاهين ورامي وحيد وبيومي فؤاد والمطربة بوسي، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

بينما مسلسل «الطبال»، فيشارك في بطولته أمير كرارة، وروجينا، وأمل رزق، وليد فواز، عمر السعيد، ريم مصطفى، مى عمر، أحمد صيام، محمد مهران، وصبرى عبد المنعم، وخالد كمال، ومن تأليف السيناريست هشام هلال، ومن إنتاج دينا كريم وإخراج أحمد خالد أمين .