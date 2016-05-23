أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نبيل عيسي يكشف أسباب إعتذاره عن «رأس الغول» و«الطبال»

Google+ Print
نبيل عيسي يكشف أسباب إعتذاره عن «رأس الغول» و«الطبال» نبيل عيسي يكشف أسباب إعتذاره عن «رأس الغول» و«الطبال»

نبيل عيسي

كتب: هاني صابر
> إعتذر الفنان المتألق نبيل عيسى، عن المشاركة فى مسلسلى «رأس الغول»، و«الطبال»، المقرر عرضهما في رمضان المقبل، وذلك لعدم إتفاقه مع جهتى الإنتاج، مكتفيًا بالتواجد فى موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «سبع أرواح» فقط .
> وأكد عيسى في تصريح خاص لـ«ONA»، أن سبب اعتذاره عن المشاركة فى «رأس الغول»، لعدم الاتفاق على المقابل المادى مع الجهة المنتجة للعمل، لافتًا إلى أن صغر مساحة الدور كان سببًا في إعتذاره عن «الطبال».

«رأس الغول» بطولة محمود عبد العزيز وميرفت أمين ، وفاروق الفيشاوي ولقاء الخميسي ومحمد شاهين ورامي وحيد وبيومي فؤاد والمطربة بوسي، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

بينما مسلسل «الطبال»، فيشارك في بطولته أمير كرارة، وروجينا، وأمل رزق، وليد فواز، عمر السعيد، ريم مصطفى، مى عمر، أحمد صيام، محمد مهران، وصبرى عبد المنعم، وخالد كمال، ومن تأليف السيناريست هشام هلال، ومن إنتاج دينا كريم وإخراج أحمد خالد أمين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا