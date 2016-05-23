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تحرير 12 قضية خلال حملات بيطرية بالمنيا

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تحرير 12 قضية خلال حملات بيطرية بالمنيا تحرير 12 قضية خلال حملات بيطرية بالمنيا
حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمنيا، 12 قضية مخالفة تنوعت مابين نظافة عامة وذبح خارج المجزر، وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التى نظمتها المديرية على أسواق عرض وتجارة اللحوم بمركزى أبو قرقاص وملوي بالتعاون مع مباحث قطاع جنوب.

وقالت أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، إن الحملة أسفرت عن ضبط 368 كيلو من اللحوم البلدية بمركز ابو قرقاص تم ذبحها خارج المجزر، بالاضافة إلى مصادرة 95 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز ملوى، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت العسيلى، أن هذه الحملات تأتى فى اطار الحرص على سلامة المواطنين والصحة العامة، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر مع ضبط المعروض في الأسواق من لحوم وسلع غذائية.

ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية

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مصر 365

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