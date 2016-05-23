6 استخدامات مختلفة لزيت بذور القنب لتغذية البشرة

تعد زيت بذور القنب من الزيوت المغمورة التي لا يعرفها الكثيرون، لكنه يملك فوائد كبيرة للجسم والبشرة، وهو مصدر هام للبروتينات ولا يسبب الإدمان كما يعتقد البعض.

ويقدم موقع لايف هاك، وموقع 24، مجموعة من الفوائد المدهشة لزيت بذور القنب على البشرة، تُضاف إلى فوائده الأخرى على مختلف أعضاء وأجهزة الجسم، وتغني عن استخدام المستحضرات والعقاقير الكيماوية:

1- مطهر للبشرة

> يستخدم زيت بذور القنب كمطهر ومعقم للبشرة وخاصة تلك المعرضة للإصابة بحب الشباب، ويساعد على إزالة الأوساخ والزيوت وبقايا الجلد الميتة التي تسبب انسداد مسام البشرة. وللحصول على أفضل النتائج تخلط نسب متساوية من زيت بذور القنب مع زيت شجرة الشاي وبضع قطرات من زيت الخزامي، ويستخدم المزيج لتنظيف وتطهير البشرة.

2- علاج حب الشباب

> يملك زيت بذور القنب خواص مضادة للالتهابات، ويلعب دوراً كبيراً في تعقيم الجلد والقضاء على الجراثيم والبكتيريا المسببة للبثور وحب الشباب، كما يساعد على استعادة توازن أحماض أوميغا3 وأوميغا6 الدهنية ويقلل من حجم البثور.

3- علاج الطفح الجلدي

> يعرف عن زيت بذور القنب قدرته على علاج تهيج الجلد والطفح الجلدي، والأمراض الجلدية الأخرى مثل الأكزيما والصدفية. تخلط بضع قطرات من زيت بذور القنب مع زيت شجرة الشاي ويطبق باستخدام قطنة على المناطق المصابة، وستحصل على نتائج مدهشة في غضون دقائق معدودة.

4- علاج شيخوخة الجلد

> تساعد أحماض أوميغا3 وأوميغا6 غير المشبعة التي يحتوي عليها زيت بذور القنب على استعادة الجلد لمرونته ونضارته، ولدى وصول الزيت إلى الطبقات العميقة من الجلد، فهو يساعد على إعادة إنتاج مادة الكولاجين اللازمة للحفاظ على نعومة البشرة.

5- ترطيب الجلد

> تتعرض البشرة على مدار اليوم للغبار والأوساخ والتلوث، مما يسبب لها الجفاف، ويمكن الاستعانة بزيت بذور القنب لترطيب الجلد من الداخل ومنع جفاف البشرة.

6- يخفف التهاب الجلد

> وفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة طب الجلد الأمريكية، فإن زيت بذور القنب يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ويخفف من الالتهابات والأمراض الجلدية التحسسية.