السجن 3 سنوات لمتهم تعدي علي شخص بشومه أودت بحياته في سوهاج‎

مراسل«ONA»:

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «طاهر.ص.م» مقيم بمركز طهطا بالسجن 3 سنوات، لإتهامه بضرب المجنى عليه «هشام.ن.ت» بدائرة مركز طهطا بشومة حتى الموت بسبب حدوث مشاجرة بينهما .

> تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طهطا ، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوفاة المجنى عليه داخل المستشفى بعد أيام من دخولها إثر التعدى عليه بالضرب بعصا «شوم».

> وكشفت التحريات، أن مشاجرة وقعت بين المتهم والمجنى عليه بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها المتهم بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب بعصا، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج إلا أنه توفى بعد أيام متأثرا بإصابته.

تم القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام بعد أنه وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.