بالفيديو.. عمرو النشرتى ينهى إجراءات إعادة محاكمته وترحيله لحجز قسم العجوزة

أنهى منذ قليل، رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتى، إجراءات إعادة محاكمته، بمحكمة شمال الجيزة الكلية، فى القضايا الصادر بها أحكام غيابية ضده، والمتهم فيها بالاستيلاء وإهدار مال عام، لصالح بنك قناة السويس.

وعقب إنهاء الإجراءات تم إعادة رجل الأعمال إلى قسم شرطة العجوزة، واتخاذ إجراءات تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضده، لحين تحديد محكمة الجنايات، التى أصدرت الحكم الغيابى، جلسة أخرى لنظر إعادة محاكمة فى القضية.

وأشارت مصادر قضائية إلى أنه سيتم إيداع رجل الأعمال داخل السجن واحتجازه، لحين تحديد محكمة جنايات العجوزة التى أصدرت حكما غيابيا على رجل الأعمال ويقدم للمحكمة محبوسا، على أن تنظر المحكمة الجنايات، فى طلبات دفاعه فى القضية من حيث إخلاء السبيل أو استمرار الحبس لحين صدور الحكم طبقا للقانون.

يشار إلى أن النشرتى متهم فى قضايا أخرى بتهمة تزوير و44 حكمًا أخرى بتهمة التبديد وشيكات بدون رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، تمكنت من القبض على رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتى، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج"، وصاحب سلسلة هايبر ماركت سابقًا، وذلك عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.

وصول رجل الأعمال عمرو النشرتى لمحكمة شمال الجيزة لبدء إعادة محاكمته

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