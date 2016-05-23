أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تأديب القضاة" ترفض عودة وزير عدل الإخوان لمنصة القضاء

Google+ Print
"تأديب القضاة" ترفض عودة وزير عدل الإخوان لمنصة القضاء "تأديب القضاة" ترفض عودة وزير عدل الإخوان لمنصة القضاء
رفضت دائرة طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، التى طالب فيها بإصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء.

واستند المستشار أحمد سليمان، وزير العدل إبان حكم الإخوان، فى دعواه إلى القواعد التى وضعها مجلس القضاء الأعلى فى 3فبراير 2003 لإعادة التعيين فى القضاء بعد ترك منصب السلطة التنفيذية، مؤكدا عدم وجود نص قانونى يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.

النائب العام يحيل بلاغ وزير العدل الأسبق ضد "الزند" لنيابة استئناف القاهرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365