أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خصم يوم لـ59 طبيبا بمستشفى بركة السبع لغيابهم عن العمل فى المنوفية

Google+ Print
خصم يوم لـ59 طبيبا بمستشفى بركة السبع لغيابهم عن العمل فى المنوفية خصم يوم لـ59 طبيبا بمستشفى بركة السبع لغيابهم عن العمل فى المنوفية
أجرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة فى المنوفية اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على مستشفى بركة السبع المركزى، وتببن غياب 59 طبيبا و14 ممرضة و14 إداريا، وتم مجازاتهم بخصم يوم واحتساب هذا اليوم بدون أجر، كما تلاحظ تأخير 33 عن العمل ومجازاتهم بخصم يومين وإحالتهم جميعا إلى التحقيق.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تم الاطمئنان على تجهيز العيادات الخارجية قبل وصول المرضى لهم، وتم المرور على أقسام المستشفى بالكامل، والتوجيه بدهان جميع الشبابيك بالأقسام المختلفة وجرد وتطهير قسم الكلى بالكامل يوم الجمعة القادم.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم الاجتماع مع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وحضور لجنة تحسين الأداء بعد قيامها بالمرور على المستشفى لمناقشة السلبيات وإيجاد الحلول لها.


>"صحة المنوفية": تسلمنا جهاز منظار رئوى لمستشفى صدر شبين الكوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365