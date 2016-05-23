خصم يوم لـ59 طبيبا بمستشفى بركة السبع لغيابهم عن العمل فى المنوفية

أجرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة فى المنوفية اليوم الاثنين، جولة مفاجئة على مستشفى بركة السبع المركزى، وتببن غياب 59 طبيبا و14 ممرضة و14 إداريا، وتم مجازاتهم بخصم يوم واحتساب هذا اليوم بدون أجر، كما تلاحظ تأخير 33 عن العمل ومجازاتهم بخصم يومين وإحالتهم جميعا إلى التحقيق.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تم الاطمئنان على تجهيز العيادات الخارجية قبل وصول المرضى لهم، وتم المرور على أقسام المستشفى بالكامل، والتوجيه بدهان جميع الشبابيك بالأقسام المختلفة وجرد وتطهير قسم الكلى بالكامل يوم الجمعة القادم.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم الاجتماع مع رؤساء الأقسام بالمستشفى، وحضور لجنة تحسين الأداء بعد قيامها بالمرور على المستشفى لمناقشة السلبيات وإيجاد الحلول لها.

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