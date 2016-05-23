نقل المواقف العشوائية لفك الضغط المروري بجرجا‎ في سوهاج

مراسل«ONA»:

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بنقل المواقف العشوائية الي المواقف الجديدة غرب الترعة الفؤادية، وتم تخصيص 7خطوط سرفيس لنقل المواطنين من المدينة الي الموقف وسيتم نقل الباعة الجائلين المنتشرين بالشوراع الرئيسية والفرعية الي عدد 63 بايكه بشارع الحرية ، وعدد 80 بايكه بالموقف القديم، خلال الأيام المقبلة .

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بعمل بايكات لنقل الباعة الجائلين إليها، وكذلك نقل المواقف العشوائية لمواقف جديدة لفك الضغط المروري وايجاد متنفس طبيعي للمواطن السوهاجي بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة جرجا، أن نقل الموقف والباعه الجائلين سيساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل شوارع جرجا، مشيرًا الي أنه سيتم رصف الشوارع عقب توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والإتصالات والكهرباء للإنتهاء من الأعمال.