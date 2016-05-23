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انتخاب مصر نائبًا لرئيس الشراكة المتوسطية لأسواق المال لمدة عامين

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انتخاب مصر نائبًا لرئيس الشراكة المتوسطية لأسواق المال لمدة عامين انتخاب مصر نائبًا لرئيس الشراكة المتوسطية لأسواق المال لمدة عامين

 

شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية

انتخبت هيئة الرقابة المالية المصرية نائبًا لرئيس الشراكة المتوسطة لأسواق المال، لمدة عامين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال والتي استمرت على مدى يومين، فيما تم انتخاب الهيئة الوطنية للشركات والبورصات بإيطاليا رئيساً للشراكة.

ورحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى بانتخاب لهذا المنصب، مؤكدا حرص الهيئة على تدعيم التعاون مع نظرائها فى منطقة المتوسط فى مجالات تتضمن الإفصاحات المالية وصناديق الاستثمار إضافة إلى حماية المتعاملين فى السوق.
> وأوضح أن الشراكة المتوسطية تمثل تجمع لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كلاً من مصر وتونس والجزائر والمغرب بالإضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال وتركيا، وكانت القاهرة قد استضافت الاجتماع السنوي العام الماضي.
> وكشف سامى عن أن الاجتماعات التى شارك فيها وفد من الهيئة ناقشت أهم التطورات التشريعية فى مجال سوق المال بالدول الأعضاء بالتجمع وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية، كما جرى استعراض تجارب أكثر من هيئة فى مجال الرقابة على صناديق الاستثمار وأنواع صناديق جديدة تم استحداثها.
> يشار إلى أن مصر تتولى هذا العام رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية منذ مارس الماضي كما تم انتخاب الهيئة العامة للرقابة المالية لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للعامين القادمين، وذلك لثاني مرة على التوال

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