جنايات سوهاج تجدد حبس 5 من الإخوان 45 يوما لاتهامهم بالتحريض على العنف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار رفعت عامر وسكرتارية خالد المساوى، بتجديد حبس 5 عناصر من الإخوان 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

- تجديد حبس 11 من الإخوان بسوهاج فى اتهامهم بالتحريض على العنف