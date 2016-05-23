مباحث التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة فى حملات تموينية على مستوى الجمهورية

نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، فى ضبط 2 طن لحوم وأسماك ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وفاسدة، فى حملات تموينية على مستوى الجمهورية، تزامنا مع قرار الحكومة بإقرار قانون سلامة الأغذية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً اليوم الاثنين، لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ودورها فى الرقابة على الغذاء، حيث تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن تقوم وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى فى أول يونيو.

ضبط 150 كيلو لحوم فاسدة داخل ثلاجة بالقليوبية