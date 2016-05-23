تأجيل محاكمة المتهم بتصوير منشآت الشرطة بحلوان لـ6 يونيو للمرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة متهم بـ”تصوير المنشآت الشرطية بحلوان” و”إمداد جماعات إرهابية بمعلومات هامة” من أجل القيام بعمليات ضد أفراد الشرطة لجلسة 6 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، بعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، رئيسى المحكمة، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب، اتهاما بتصوير عدد من المنشآت الشرطية وإمداد جماعات إرهابية بها لتنفيذ عمليات إرهابية تجاه ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن الاتهام بالمشاركة فى مظاهرة أخلت بالنظام العام.

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