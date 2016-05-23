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ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف حيوانية و700 كيلو حلوى نواشف فاسدة فى الغربية

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ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف حيوانية و700 كيلو حلوى نواشف فاسدة فى الغربية ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف حيوانية و700 كيلو حلوى نواشف فاسدة فى الغربية
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، اليوم الاثنين، من ضبط صاحب مصنع أعلاف حيوانية بقرية نشيل التابعة لمركز قطور، وبحوزته 3 أطنان و750 كيلو أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك وبدون فواتير توضح مصدرها.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "شوقى.س.ر.ق" 25سنة صاحب مصنع أعلاف حيوانية بقرية نشيل مركز قطور، وبحوزته 75 جوال أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك وبدون فواتير توضح مصدرها، تم تحرير المحضر رقم 10899 جنح مركز قطور لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتم ضبط 700 كيلو حلوى نواشف منتهية الصلاحية داخل مصنع حلوى ببندر قطور قبل بيعها للمواطنين، وتم ضبط "عادل ج أ ع" 52 سنة صاحب مصنع الحلوى، وتحرير المحضر رقم 10688 جنح مركز قطور لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.


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مصر 365

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