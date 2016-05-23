أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بقنا ويفر هاربا

Google+ Print
كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بقنا ويفر هاربا كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بقنا ويفر هاربا
هاجم كلب مسعور عددا من المواطنين وعقرهم بوسط مدينه قنا، مما اسفر عن إصابة 7 أشخاص، قبل أن يلوذ بالفرار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد قيام كلب مسعور بمهاجمة المواطنين بشارع 26 يوليو وسط مدينه قنا، وفر هاربا مما أسفر عن عقر 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، والمصابين هم عماد وليم موسى، وعلى ياسر عوض، وحسن عباس سعيد الحميدات، وشروق أحمد، وكريمة عباس على، وابتسام مصطفى أنور، وآخر مجهول.

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

- القبض على هارب من أحكام قضائية بـ 60 سنة سجن فى نجع حمادى بقنا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365