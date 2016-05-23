كلب مسعور يعقر 7 أشخاص بقنا ويفر هاربا

هاجم كلب مسعور عددا من المواطنين وعقرهم بوسط مدينه قنا، مما اسفر عن إصابة 7 أشخاص، قبل أن يلوذ بالفرار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد قيام كلب مسعور بمهاجمة المواطنين بشارع 26 يوليو وسط مدينه قنا، وفر هاربا مما أسفر عن عقر 7 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، والمصابين هم عماد وليم موسى، وعلى ياسر عوض، وحسن عباس سعيد الحميدات، وشروق أحمد، وكريمة عباس على، وابتسام مصطفى أنور، وآخر مجهول.

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

- القبض على هارب من أحكام قضائية بـ 60 سنة سجن فى نجع حمادى بقنا

>