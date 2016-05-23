شركة مياه القناة توافق على تدعيم شبكة القصاصين بمواسير جديدة

وافق المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى على مد شبكة القصاصين بمواسير أربعة بوصة.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس الشركة، ظهر اليوم الاثنين، لمحطات مياه الشرب بمدينة القصاصين برفقة النائب أحمد البعلى عضو البرلمان وسيد النخيلى رئيس مدينة القصاصين، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تقوم بها شركة مياه القناة للوقوف على أهم الاحتياجات وحل مشكلات مياه الشرب والصرف مع فصل الصيف وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وتم رصد النقاط المهمة التى سيتم التنسيق لها من خلال الشركة والمدينة لوضع حلول تساعد على تحسين الخدمة حضر الجولة كل من محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام والتوعية ورؤساء القرى بمدينة القصاصين.

وأشار النائب أحمد البعلى إلى أنه سيتبنى إنشاء محطة مياه شرب بمدينة القصاصين تساعد على انتظام ضخ المياه فى كثير من المناطق التى بها ضعف فى المياه، مؤكدا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع محافظات القناه لسرعة الإنجاز.

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