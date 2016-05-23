ضبط صيدلي حاول تهريب أدوية بناء الأجسام من قطر بالمطار

مراسل – ONA:

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية وأدوية بناء الأجسام، والمحظور استيرادها إلا بموافقة وزارة الصحة، مع صيدلي مصري الجنسية فور وصوله من قطر، أخفاها داخل حقائبه لتضليل الجمارك.

صرحت مصادر بمطار القاهرة انه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة رقم 653، اشتبه عبد المنعم المصري مشرف جمارك الصالة، وعبد الرحمن الحسن مأمور التفتيش في راكب مصري يعمل طبيب صيدلي، وبتفتيش حقائبه عثر معه على كمية كبيرة من المكملات الغذائية وأدوية بناء الأجسام والمحظور استيرادها إلى بموافقة من وزارة الصحة.

وأمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بإتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.