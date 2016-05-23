بالصور.. البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر فى لقاء تاريخى بالفاتيكان (تحديث)

استقبل البابا فرنسيس ظهر اليوم الاثنين فى الفاتيكان شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب فى لقاء تاريخي "ودى جدا"، بحسب المتحدث باسم الكرسى الرسولى بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بين المؤسستين الدينيتين.

وقال البابا للصحفيين إن الرسالة من هذا الاجتماع الذى شهد معانقة بينهما، هي "لقاؤنا" بحد ذاته.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وصل اليوم الاثنين إلى إيطاليا، فى زيارة هى الأولى من نوعها للقاء بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

ومن المقرر، أن يوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدعوة لبابا الفاتيكان فرنسيس، لزيارة الأزهر الشريف فى القريب العاجل، كما سيتم الإعلان رسمياً عن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، بعد قطيعة استمرت نحو خمس سنوات، وتشكيل لجان مشتركة وتفعيل دور مركز حوار الاديان بالأزهر، والذى يترأسه الدكتور محمود حمدى زقزوق عضو هيئة كبار العلماء.

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