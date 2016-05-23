أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر فى لقاء تاريخى بالفاتيكان (تحديث)

Google+ Print
بالصور.. البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر فى لقاء تاريخى بالفاتيكان (تحديث) بالصور.. البابا فرنسيس يستقبل شيخ الأزهر فى لقاء تاريخى بالفاتيكان (تحديث)
استقبل البابا فرنسيس ظهر اليوم الاثنين فى الفاتيكان شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب فى لقاء تاريخي "ودى جدا"، بحسب المتحدث باسم الكرسى الرسولى بعد عشر سنوات من العلاقات المتوترة بين المؤسستين الدينيتين.

وقال البابا للصحفيين إن الرسالة من هذا الاجتماع الذى شهد معانقة بينهما، هي "لقاؤنا" بحد ذاته.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وصل اليوم الاثنين إلى إيطاليا، فى زيارة هى الأولى من نوعها للقاء بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.

ومن المقرر، أن يوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدعوة لبابا الفاتيكان فرنسيس، لزيارة الأزهر الشريف فى القريب العاجل، كما سيتم الإعلان رسمياً عن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، بعد قطيعة استمرت نحو خمس سنوات، وتشكيل لجان مشتركة وتفعيل دور مركز حوار الاديان بالأزهر، والذى يترأسه الدكتور محمود حمدى زقزوق عضو هيئة كبار العلماء.

البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب (1)

البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب (2)

البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب (3)


>- بالصور.. بعد 5 أيام من زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية للفاتيكان.. شيخ الأزهر فى ضيافة البابا فرانسيس لأول مرة بعد قطيعة 5 سنوات.. سفير مصر يؤكد: زيارة الإمام الأكبر تبعث برسالة نبذ للتشدد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف