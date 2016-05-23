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بالفيديو: ضبط عصابة سرقت 7 كيلو غرام ذهبا في الشارقة

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بالفيديو: ضبط عصابة سرقت 7 كيلو غرام ذهبا في الشارقة بالفيديو: ضبط عصابة سرقت 7 كيلو غرام ذهبا في الشارقة

تمكنت  أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال 24 ساعة، من قيام مجهولين بالسطو على محل مجوهرات "في سوق الغوير "،  وسرقة كمية كبيرة من المصوغات الذهبية تقدر قيمتها بنحو "مليون وثلاثمائة وخمسين الف درهم"، من تحديد هوية مرتكبي الجريمة والقبض علي ثلاثة  منهم فيما  تمكن الرابع من الفرار    خارج الدولة وتم التعميم  عليه عبر الإنتربول  ، وجميعهم  من الجنسية الباكستانية، وإفشال مخطط كان يقضي بتهريب المسروقات  خارج الدولة. عبر شركة  شحن بعملية  أطلقت عليها ساعة الفجر .
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و كانت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، قد أبلغت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة  الماضي وتحديدا الساعة 3.52 صباحا ، بوجود جرس انذار يشير إلى وقوع تعدي على المحل المذكور، حيث انتقل على الفور فريق من ضباط وأفراد التحريات والمباحث الجنائية.

 

وتم ضبط ثلاثة فيما تمكن الرابع من الفرار .

العميد سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة وجه اللوم لاصحاب   المحلات وعدم اعادة المجوهرات  الى أماكنها في الخزانات وإبقائها في مكان العرض  ما سهل عملية السرقة .

 

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