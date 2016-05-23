وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمستشفى الشيخ زايد في مقديشو

وضع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومحمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال يوم السبت الماضي حجر الأساس للمرحلة الثانية لمستشفى الشيخ زايد - طيب الله ثراه - في مقديشو.

حضر الحفل نائب وزير الصحة الصومالي عبدي محمد عثمان دالو ونائب عمدة مقديشو إسماعيل معلم عبدي جوري بالإضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية والسفراء المعتمدين لدى الصومال وعدد من الشخصيات والمسؤولين في الحكومة الصومالية.

وثمن محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال رعاية فخامة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لحفل وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمستشفى الشيخ زايد رحمه الله في مقديشو.. مشيرا إلى أن المستشفى يستقبل حاليا أكثر من 200 مريض يوميا يتلقون العلاج اللازم مجانا وعلى أيدي أطباء إماراتييين بالتعاون مع كوادر صومالية لإيصال العلاج إلى الشعب الصومالي.



> الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مستشفى الشيخ زايد في مقديشو تم افتتاحها في يوليو 2015م وتشمل هذه المرحلة الثانية من مستشفى الشيخ زايد 4 غرف عمليات و11 قسما من مختلف التخصصات الطبية.

ويأتي بناء وتجهيز مستشفى الشيخ زايد في مقديشو ضمن مشروع إعادة الإعمار وتطوير جمهورية الصومال الذي تنفذه دولة الإمارات في مختلف المناطق والأقاليم الصومالية.

وقال الرئيس الصومالي أن دولة الإمارات إلى جانب مشاريعها التنموية تدعم الصومال في مختلف المجالات بما في ذلك مجالات التعليم والاقتصاد وإعادة الإعمار والمجالات الأخرى التي تدعم مسيرة استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال.

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره البالغ وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعبا ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على مواقفهم النبيلة والصادقة ودعمهم الدائم للصومال لرفع المعاناة عن الشعب الصومالي.