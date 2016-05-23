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حسام البدرى يوجه نصائحه لمارتن يول وحسام غالي

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حسام البدرى يوجه نصائحه لمارتن يول وحسام غالي حسام البدرى يوجه نصائحه لمارتن يول وحسام غالي

حرص حسام البدرى المدير الفني السابق للأهلي ومنتخب للشباب على تقديم نصائحه لمارتن يول المدرب الحالي للقلعة الحمراء وكذلك قائد الفريق حسام غالي.

وقال البدرى عبر إذاعة 9090:"أنصح يول بأن تكون العلاقة بينه وبين اللاعبين مبنية على المحبة والاحترام".

ثم استدرك "لكن لا بد أن يكون هناك خطوط حمراء وانصياع للأوامر".

وأضاف "النتائج تصنع الفارق بشكل كبير جدا، لكن هناك عقبات بسيطة بغض النظر عن المستوى الجيد. الأهلي نجح في الحفاظ على الفارق، وبنسبة كبيرة حسم لقب الدوري".

وتابع "أفضل 10 هدافين منهم 3 في الأهلي، وهذا يعكس الكرة الهجومية للفريق".

ووجه البدري حديثه لحسام غالي قائد الأهلي قائلا:"تحلى بالهدوء وتغاضى عن التصريحات بكثرة. كن هادئا حتى لو هناك مشكلة تجاهك في ".

وتابع "احرص على إنهاء الأزمة سريعا لأن التاريخ والجمهور لا يرحم".

ونشبت أزمة مؤخرا بين غالي وأسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر بعدما صرح هاني أبو ريدة المشرف العام على الفريق أنه يوجد خلاف بينهما.

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فيديو اليوم السابع

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