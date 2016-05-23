الزمالك يخاطب الشركة الراعية من أجل معسكر ' أوروبي ' للموسم الجديد

سيخاطب مسؤولو الزمالك الشرطة الراعية للفريق بريزينتيشن من أجل تنظيم معسكر إعدادي للموسم المقبل يكون في دولة أوروبية.

ويسعى الزمالك لإنهاء الترتيبات مبكرا تفاديا لعدم تنظيمه لمعسكر في الموسمين الماضيين، فسيرسل للشركة الراعية لسماع مقترحاتها بشأن المعسكر.

ويريد حامل لقب الدوري المصري الممتاز أن تكون مدة المعسكر 10 أيام فقط.

وينتظر الزمالك التعرف على جدول مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكي يحدد الفترة المناسبة للمعسكر.

وستقام قرعة مجموعات الأبطال يوم الثلاثاء والتي يتواجد فيها الزمالك في التصنيف الثاني.