أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
لإعادة المرافعة.. تأجيل نظر التحفظ على أموال "زهير جرانة" وأسرته لـ15 مايو -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أعجبني خطاب المحبة المسيحي في الأحداث الإرهابية الأخيرة -
السفيرة عزيزة - عرض " كلنا واحد " إحتفالية فنية للمسرح القومي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الإثنين 10-4-2017 -
الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يخاطب الشركة الراعية من أجل معسكر ' أوروبي ' للموسم الجديد

Google+ Print
الزمالك يخاطب الشركة الراعية من أجل معسكر ' أوروبي ' للموسم الجديد الزمالك يخاطب الشركة الراعية من أجل معسكر ' أوروبي ' للموسم الجديد

سيخاطب مسؤولو الزمالك الشرطة الراعية للفريق بريزينتيشن من أجل تنظيم معسكر إعدادي للموسم المقبل يكون في دولة أوروبية.

ويسعى الزمالك لإنهاء الترتيبات مبكرا تفاديا لعدم تنظيمه لمعسكر في الموسمين الماضيين، فسيرسل للشركة الراعية لسماع مقترحاتها بشأن المعسكر.

ويريد حامل لقب الدوري المصري الممتاز أن تكون مدة المعسكر 10 أيام فقط.

وينتظر الزمالك التعرف على جدول مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكي يحدد الفترة المناسبة للمعسكر.

وستقام قرعة مجموعات الأبطال يوم الثلاثاء والتي يتواجد فيها الزمالك في التصنيف الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع