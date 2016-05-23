للمراهقات.. تناول الأطعمة الدهنية يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدى فى الكبر

وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير من الأطعمة الدهنية خلال سنوات المراهقة، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

وقال أحد الباحثين من كلية الطب فى جامعة ميريلاند فى الولايات المتحدة، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن تناول الأطعمة التى تحتوى على الدهون فى سن المراهقة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى على المدى البعيد، لأنها ترفع من كثافة الثدى ويعد من العوامل الخطيرة للإصابة بالمرض.

وأشار إلى أن التعديلات الغذائية خلال فترة المراهقة تخفض من كثافة الثدى، وبالتالى تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى ومنع السمنة والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحسب التقرير وجد الباحثون أن تناول نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة خلال فترة المراهقة ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدى فى مرحلة البلوغ، ومن أمثلة الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المشبعة القشدة والزبدة والجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم الدهنية.

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