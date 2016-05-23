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بدء المقابلة الشخصية لخريجي حقوق عين شمس 2014 لشغل وظائف معاون نيابة

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بدء المقابلة الشخصية لخريجي حقوق عين شمس 2014 لشغل وظائف معاون نيابة بدء المقابلة الشخصية لخريجي حقوق عين شمس 2014 لشغل وظائف معاون نيابة

النائب العام – أرشيفية

بدأت اليوم اللجنة السباعية للنيابة العامة إجراء المقابلة الشخصية لخريجي حقوق جامعة عين شمس لشغل وظائف معانٍ نيابة.

وتقوم اللجنة السباعية التي تضم النائب العام، ورئيس محكمة النقض، ورئيسا محكمتي استئناف الإسكندرية وطنطا، وأقدم 3 مستشارين بمحكمة النقض، باختبار المتقدمين عبر سؤالهم عن مواد قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمدني والطفل.

وتستمر اللجنة فى إجراء المقابلات الشخصية مع خريجي حقوق عين شمس دفعة 2014 على مدار اليومين القادمين، على أن تقوم لاحقًا بإجراء المقابلات الشخصية.

يذكر أن المقابلة الشخصية أمام اللجنة السباعية، هي الإجراء الأخير فى التقدم لشغل وظيفة معاون نيابة عامة، وهي التي ستحسم مسألة انضمام المتقدمين إلى سلك النيابة العامة من عدمه.

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