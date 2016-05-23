جوارديولا ومورينيو.. سيتى ويونايتد بقلم| حسين المستكاوي

أهم حركة تنقلات فى ساحة الكرة الأوروبية تتعلق بالإخوة الأعداء، بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو مما ينبئ بموسم قادم ساخن لدرجة الغليان فى البرييميرليج.. فقد ودع جوارديولا فريقه الألمانى بايرن ميونيخ بالجمع بين لقبى الدورى والكأس، وبكى المدرب الإسبانى مثل طفل عقب نهاية المباراة النهائية أمام بروسيا دورتموند. ويتولى جوارديولا قيادة فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بدءا من الموسم القادم. وكان النادى والمدرب أعلنا عن هذا التعاقد منذ أشهر، وهو ما أغضب الأرجنتينى بليجرينى فيما بعد، وقال إنه أثر على أداء اللاعبي

عموما انتهت قصة بليجرينى مع سيتى وبدأت قصة جوارديولا الذى قال عنه فيليب لام قائد بايرن ميونيخ أنه مدرب صاحب مدرسة وتكتيك مميز أثر على اللاعبين خلال توليه المهمة.. ومعروف أن جوارديولا كان مزج بين تيكى تاكا الإسبانية وبين الكرة الشاملة الهولندية وأنتج توليفة رائعة بين فن تبادل المراكز وتبادل الكرة وحقق مع برشلونة العديد من الإنجازات والألقاب وكرر الأمر مع بايرن ميونيخ مع تعديل فى المزيج، إذ إنه مزج هذه المرة بين فلسفة الألمان فى أن أقصر طريق هو الخط المستقيم بين نقطتين، أى بين المرميين، وبين تبادل الكرة.. بجانب الاعتماد على قوة الألمان البدنية..

يذهب جوارديولا إلى البرييميرليج لمواجهة غريمه السابق فى إسبانيا جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد ثم تشيلسى الأسبق. فقد قالت الإندبندنت البريطانية إن البرتغالى مورينيو سيتولى قيادة مانشستر يونايتد بدءا من الأسبوع المقبل، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك على الرغم من تصريحات سابقة للهولندى لويس فان جال بأن دخوله إلى الأربعة الأوائل فى البريمييرليج أو الفوز بكأس إنجلترا سوف ينقذ وظيفته ويستمر مع الفريق. وقد فاز يونايتد بالكأس بعد مباراة درامية أمام كريستال بالاس. ومع ذلك يتوقع أن يقال اليوم من وظيفته حسبما قالت الصحيفة البريطانية التى أكدت أن مورينيو سيلعب أولى مبارياته وهى ودية، مع يونايتد يوم 22 يونيو أمام بروسيا دورتموند فى شنجهاى..

تلك تأكيدات واضحة.. لكن مانشستر يونايتد فريق له طابع وتاريخ هجومى تماما مثل ريال مدريد، وكان الفريق الإسبانى فقد شخصيته الهجومية تحت قيادة مورينيو.. وهو أمر لن يقبل بتكراره جمهور مانشستر يونايتد الذى اعتاد الأداء الهجومى لفريقه لاسيما مع تولى السير أليكس فيرجسون قيادته وتحقيق إنجازات عديدة طوال فترة تدريب الفريق.. فهل يدفع مورينيو فريق يونايتد للدفاع بحجة البحث عن النتائج؟!

فى انتظار موسم ساخن بالدورى الإنجليزى يشعله المنافسة بين مانشستر سيتى بقيادة جوراديولا ومانشستر يونايتد بقيادة مورينيو.. وقد باتت الهجرة إلى كرة الشمال حلا مناسبا للهرب من «العك» فى كرة الجنوب ؟!