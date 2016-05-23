بالصور.. طوابير أمام محلات البدالين فى بورسعيد لصرف السلع التموينية

شهدت محلات البدالين المخصصة لصرف مقرارات السلع التموينية المدعمة، طوابير وزحاما شديدا أمام إحدى الجمعيات التعاونية، وبعض محلات البدالين بحى الزهور فى بورسعيد، أملا فى الحصول على زجاجات من الزيت والأرز المدعم الذى أصبح سلعة غذائية غير متوفرة على مدار خمسة شهور لدى أغلبية محلات البدالين.

ووسط حالة من الغضب والاستياء، أكد المواطنون لـ"اليوم السابع" أنهم جاءوا منذ الصباح الباكر لتنظيم طابور لصرف حصتهم التموينية من زيت الطعام والأرز الذى دخل فى أزمة وارتفاع أسعاره لـ7 جنيهات للكيلو الواحد، مما أصبح يمثل عبئًا على كاهل الأسرة محدودة الدخل.

وقالت صفاء على يوسف ربة منزل، إن الحصول على زيت الطعام التموينى المدعم حلم صعب تحقيقه والعيشة أصبحت غالية والأسعار نار والمرتبات محدودة، والمسئولين مش حاسس بالغلبان وعاجزين عن توفير الزيت والأرز لمحدودى الدخل وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن جانبه أكد المهندس محمد أحمد هلاوى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وصول 144 ألف زجاجة زيت تموينى منذ يومين بإجمالى 86 ألفا و220 زجاجة زيت مدعم، تم توزيعها على البدالين التموينين والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة لـ57 ألفا و600 زجاجة زيت ضمن الحصص التموينية لشهر مايو الحالى للتغلب على زحام المواطنين أمام محلات البدالين.

وقال المهندس محمد هلاوى أن الجهود التى تبذل لتوفير السلع التموينية استعدادًا لشهر رمضان المبارك حتى لا تحدث أى أزمات فى السلع التموينية.

وأضاف أنه تم توزيع ما يقرب من 50 طنا من السكر ضمن الحصص التموينية على البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية.

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