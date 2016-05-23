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محافظ الإسكندرية يشدد على توفير السلع الغذائية وتكثيف الرقابية على الأسواق

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محافظ الإسكندرية يشدد على توفير السلع الغذائية وتكثيف الرقابية على الأسواق محافظ الإسكندرية يشدد على توفير السلع الغذائية وتكثيف الرقابية على الأسواق
شدد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية على مسئولى مديرية الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق بضرورة الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد فى أنحاء الإسكندرية قبل وخلال شهر رمضان المعظم، والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بها وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المصلين.

وقال بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ طالب جميع المسئولين والتنفيذيين والمديريات بضرورة تكثيف حملات رقابية خلال الأيام القادمة ، تتكون هذه الحملات من مسئولى الخدمات بالمحافظة ومديرية الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث للمرور على المحال التجارية ومعارض السلع المختلفة، وأيضا المخابز للتأكد من توافر السلع وملائمة الأسعار وعمل حملات تموينية لضبط المتلاعبين.

يأتى ذلك فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدا على ضرورة التكاتف والتعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

وأكد المحافظ على توفير الدواجن واللحوم الطازجة البلدية بالمجازر واللحوم السودانية بالمجتمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع القوات المسلحة ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وإقامة شوادر لبيع اللحوم وزيادة كميات اللحوم المعروضة بالأسواق، خلال شهر رمضان، مع ضرورة اتخاذ اجراءات رادعة تجاه محلات الجزارة المخالفة للأسعار المقررة، مشيرا إلى أن عقوبة المخالفة ستصل إلى اغلاق المحال المخالفة للسعر المحدد، مع تنشيط دور الحملات بصفة مستمرة لتطهير الاسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالإضافة للمرور والمتابعة المكثفة على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها ومحلات الجزارة لحماية المستهلك من اية اضرار قد يتعرض لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية كالطب البيطرى والصحة.

كما شدد على ضرورة زيادة منافذ الخبز البلدى والعمل فترتين للتخفيف من التكدس أمام المخابز خلال شهر رمضان الكريم إلى جانب العمالة اللازمة لهذه المنافذ ، بالإضافة إلى طرح كميات اضافية من اسطوانات البوتاجاز المنزلية فى المناطق التى لم يصلها الغاز الطبيعى ، بالاضافة الى تشديد الرقابة على محلات السلع الأساسية وياميش رمضان ، مؤكدا أن الهدف الأساسى من ذلك محاربة الغلاء من قبل أصحاب المحلات التجارية المعروضة سلعهم بمعرض السلع لمحاربة الغلاء فضلا عن توفير السلع الأساسية وياميش رمضان بأقل الأسعار لمحدودى الدخل خلال الشهر المعظم

وطالب المحافظ بضرورة توفير خدمة خاصة بمديرية التموين لتلقى شكاوى المواطنين ضد أى مخالفة تموينية وتكثيف الحملات التموينية لمراقبة الاسواق، كما شدد على جميع أحياء ومراكز المحافظة وشركة نهضة المسئولة عن النظافة بالمحافظة بضرورة التنسيق بينهم ورفع درجة الاستعداد القصوى لرفع مخلفات القمامة وعدم تراكمها خلال هذا الشهر الكريم.

محافظ الإسكندرية يجرى حركة تنقلات بمكتبه بعد تعيين سكرتير عام
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