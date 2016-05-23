بالصور.. محافظ القليوبية يوقع اتفاقية المنحة الممولة من الاتحاد الأوروبى

وقع اليوم الاثنين، الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اتفاقية المنحة الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى تقدر بـ8 ملايين يورو لتمويل مشروعات بنية أساسية بالمحافظة بمدن قليوب والخصوص وشبرا الخيمة، بحضور كل من المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان وممثلى الاتحاد الأوروبى وممثلى السفارة الألمانية وممثلى الوكالة الألمانية للدعم الفنى GIZ والتى تقوم بتنفيذ مشروعات المنحة.

محافظ القليوبية يستعرض مع رئيس أركان الدفاع الشعبى مشروع مراكز القيادة

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